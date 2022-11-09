Депутат Грушко рассказал, какую роль исполняет генсек НАТО в политике | 360°

Мир 09 ноября 2022, 05:28 Депутат Грушко рассказал, какую роль исполняет генсек НАТО в политике Депутат Грушко заявил, что генсек НАТО не играет роли в политике

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Генеральный секретарь НАТО не играет большой политической роли. Он лишь доносит ту информацию, которую выдвигают главы организации. Таким мнением поделился чрезвычайный и полномочный посол, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

Политический деятель отметил, что личность генсека не играет особой роли. Человек на подобной должности является лишь главой канцелярии или же секретарем.

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«То, что он произносит, это согласовывается в главных политических органах альянса», — рассказал Грушко.

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