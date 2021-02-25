Депутат Госдумы заявил, что у России давно разорваны отношения с ЕС

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что у России давно разорваны отношения с Евросоюзом. Он добавил, что наша страна должна зеркально отвечать на санкции, написало ИА Nation News.

«Фактически Россия уже давно разорвала отношения с ЕС. Формально мы взаимодействуем, выступаем, говорим, озвучиваем свою позицию. Запад занял позицию, в которой Россия во всем виновата, идет постоянная риторика, что Россия ведет себя неправильно», — уточнил парламентарий.

Он отметил, что в подобной ситуации непросто вести диалог и договариваться о чем-либо. Депутат считает, что необходимо ввести ответные ограничения в отношении тех, кто занимается антироссийской риторикой. По мнению Аксакова, за санкциями Евросоюза стоит традиция, созданная США.