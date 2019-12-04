  • Депутат Госдумы: высылка российских дипломатов из Германии приведет к дипломатическому скандалу

    04 декабря 2019, 18:48

    Ирина Нагайникова

    Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал, чем грозит высылка властями Германии двух сотрудников посольства РФ. Об этом сообщил сайт RT.

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    «Конечно, все это может привести только к деструктивным отношениям. Факт высылки сотрудников посольства без должной аргументации и под надуманным предлогом в определенной степени может привести к дипломатическому скандалу, что совершенно не лежит в плоскости выстраивания отношений между Германией и Россией», — заявил Швыткин.

    Депутат отметил, что «немецкий народ достаточно добродушно относится к российскому». Однако «данное решение властей Германии не приведет к конструктивизму».

    В МИД ФРГ заявили, что двух сотрудников российского посольства признали персонами нон-грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Согласно ей, государство пребывания не обязано мотивировать решение о признании дипломата персоной нон-грата.