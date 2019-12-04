Депутат Госдумы: высылка российских дипломатов из Германии приведет к дипломатическому скандалу

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов из Германии Подробнее

«Конечно, все это может привести только к деструктивным отношениям. Факт высылки сотрудников посольства без должной аргументации и под надуманным предлогом в определенной степени может привести к дипломатическому скандалу, что совершенно не лежит в плоскости выстраивания отношений между Германией и Россией», — заявил Швыткин.

Депутат отметил, что «немецкий народ достаточно добродушно относится к российскому». Однако «данное решение властей Германии не приведет к конструктивизму».

В МИД ФРГ заявили, что двух сотрудников российского посольства признали персонами нон-грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Согласно ей, государство пребывания не обязано мотивировать решение о признании дипломата персоной нон-грата.