Депутат Госдумы высказался в ответ на обвинения РФ в причастности к беспорядкам в США

«Спорная адекватность некоторых американских политиков уже стала притчей во языцех. Россия „виновата“ во всем: в выборах не того президента, в драках на площадях, а теперь и в беспорядках на территории США. И, как всегда, обязательная фраза во всех этих заявлениях: „Нет доказательств“», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что в Соединенных Штатах давно существуют проблемы, которые правительство страны не решает и не намерено этим заниматься. Для них гораздо проще обвинить других в своих проблемах. Чаще всего — Россию.