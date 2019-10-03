Депутат Госдумы высказался о решении Нидерландов выяснить роль Украины в крушении МН17

Чепа рассказал, что в этой трагедии остались не разрешенные вопросы. В частности, почему воздушное пространство не было закрыто над востоком Украины. Он назвал желание Нидерландов получить ответы правильным и важным.

По мнению депутата, теперь, когда главой Украины стал Владимир Зеленский, Нидерланды ждут ответов о причинах трагедии от новой украинской власти, ведь при Порошенко получить их не удавалось, сообщил «Царьград».

«Мы хотим видеть те факты, которые у них якобы есть, и мы хотим, чтобы слышали нас и наши аргументы», — подвел итог Чепа.