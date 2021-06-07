Депутат Госдумы высказался о денонсации ДОН

Депутат Госдумы Руслан Бальбек обсудил с RT сообщение о том, что глава государства Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

Парламентарий напомнил, что Штаты сделали первый шаг к обрушению мировой системы безопасности, выйдя в одностороннем порядке из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

«Все последующие события были лишь следствием этого шага. На каждое свое агрессивное действие получите противодействие», — добавил депутат.