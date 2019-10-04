Депутат Госдумы выразил сомнение в том, что Польша откажется от российского газа

«Такого рода заявления обычны для энергетического руководства страны, которое заинтересовано в изменении цен на газ. Но дело в том, что альтернативные способы поставки газа в Польшу, особенно в том, что касается СПГ, будут гораздо дороже. Они не выдерживают ценовой конкуренции. Тем не менее Польша, как и любая другая страна, хочет выторговать себе выгодные условия. Думаю, что в перспективе долгих лет Варшава не откажется от российского газа. Политические заявления — это одно, а экономика — совсем другое», — пояснил депутат.

Он добавил, что предоставлять своим гражданам газ «по доступной цене» выгодно для страны.

Ранее Петр Наимский заявил, что Польша полностью откажется от газа из России к концу 2022 года.