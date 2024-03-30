30 марта 2024, 15:42
Депутат Госдумы вспомнил об угрозах Зеленского за 10 дней до теракта
Шеремет заявил об угрозах Зеленского за 10 дней до теракта в «Крокусе»
Президент Украины Владимир Зеленский за 10 дней до теракта в «Крокус Сити Холле» угрожал России потерями. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Хотел бы напомнить, что 12 марта Зеленский публиковал угрозы в адрес России. В своем видеообращении тогда Зеленский заявил, что „российское государство будет терять“. Я лично расцениваю это как анонс предстоящего террористического акта или угрозу», — сказал депутат.
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Парламентарий также выразил уверенность, что российское следствие установит всех причастных к теракту, в том числе заказчиков и организаторов.
Ранее появилось видео с отвратительной улыбкой Зеленского в ответ на вопрос американского журналиста о теракте в «Крокус Сити Холле». Аналогичную реакцию продемонстрировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Владимир Зеленский
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