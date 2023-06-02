02 июня 2023, 16:34
Депутат Госдумы Вассерман оценил желание Санду пригласить ВСУ в Молдавию
Депутат Вассерман: это заявление президента Молдавии — преступление
Заявление президента Молдавии Майи Санду о возможности допустить на территорию страны ВСУ, чтобы помочь украинским властям, можно расценивать как преступление. Таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Это заявление президента Молдавии — преступление против народа Молдавии. Ввязывать свою страну в военные действия вообще сомнительно», — добавил политик.
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Депутат отметил, что украинские военные могут использовать склады с боеприпасами в Колбасне, поскольку это «очень лакомое место».
Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила о готовности своей республики предоставить территорию в качестве помощи армии Украины.
Госдума РФ
Молдавия
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