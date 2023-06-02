Мир 02 июня 2023, 16:34 Депутат Госдумы Вассерман оценил желание Санду пригласить ВСУ в Молдавию Депутат Вассерман: это заявление президента Молдавии — преступление

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Заявление президента Молдавии Майи Санду о возможности допустить на территорию страны ВСУ, чтобы помочь украинским властям, можно расценивать как преступление. Таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Это заявление президента Молдавии — преступление против народа Молдавии. Ввязывать свою страну в военные действия вообще сомнительно», — добавил политик.

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Депутат отметил, что украинские военные могут использовать склады с боеприпасами в Колбасне, поскольку это «очень лакомое место».

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила о готовности своей республики предоставить территорию в качестве помощи армии Украины.