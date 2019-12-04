  • Депутат Госдумы увидел позитивное решение в продлении транзита нефти через Украину

    04 декабря 2019, 00:24

    Ирина Нагайникова

    Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских признал, что десятилетний договор о транзите нефти через Украину на руку обеим сторонам. Об этом сообщил сайт RT.
    Депутат Госдумы увидел позитивное решение в продлении транзита нефти через Украину

    Договор на 10 лет транзита нефти продлили «Укртранснафта» и «Транснефть».

    Россия и Украина продлили договор на транзит нефти на 10 лет

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    «Я считаю, что это позитивное решение, позитивное, безусловно, как для российской стороны, так и для украинской. Я все время говорю о том, что российская сторона всегда была готова и сейчас тоже подтверждает свою готовность разговаривать о рыночных отношениях», — объяснил Ананских.

    По словам депутата, взаимовыгодное сотрудничество началось ровно тогда, когда украинская сторона обратилась к рыночным отношениям, оставив политику.

    «Поэтому я считаю, что чем меньше будут отвлекаться на политику, а больше будут думать об интересах своих компаний и рыночных механизмах, то тем быстрее будут результаты, это касаемо еще и транзита газа», — подытожил Ананских.