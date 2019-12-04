Депутат Госдумы увидел позитивное решение в продлении транзита нефти через Украину

Договор на 10 лет транзита нефти продлили «Укртранснафта» и «Транснефть».

Россия и Украина продлили договор на транзит нефти на 10 лет Подробнее

«Я считаю, что это позитивное решение, позитивное, безусловно, как для российской стороны, так и для украинской. Я все время говорю о том, что российская сторона всегда была готова и сейчас тоже подтверждает свою готовность разговаривать о рыночных отношениях», — объяснил Ананских.

По словам депутата, взаимовыгодное сотрудничество началось ровно тогда, когда украинская сторона обратилась к рыночным отношениям, оставив политику.

«Поэтому я считаю, что чем меньше будут отвлекаться на политику, а больше будут думать об интересах своих компаний и рыночных механизмах, то тем быстрее будут результаты, это касаемо еще и транзита газа», — подытожил Ананских.