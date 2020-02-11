Депутат Госдумы усомнился в профессионализме американского постпреда
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что страны альянса подвергались кибератакам или гибридным атакам со стороны России и Китая. Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал слова постпреда, сообщил сайт RT.
Заявление Хатчинсон парламентарий назвал непрофессиональным.
«Сейчас компьютерные технологии таковы, что… злоумышленники очень часто используют ложные IP-адреса: они якобы находятся в каких-то странах и при этом физически могут находиться совершенно в других странах», — рассказал Морозов.