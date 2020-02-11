Депутат Госдумы усомнился в профессионализме американского постпреда

Заявление Хатчинсон парламентарий назвал непрофессиональным.

«Сейчас компьютерные технологии таковы, что… злоумышленники очень часто используют ложные IP-адреса: они якобы находятся в каких-то странах и при этом физически могут находиться совершенно в других странах», — рассказал Морозов.