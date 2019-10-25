Депутат Госдумы усомнился в «надобности» НАТО

Красов прокомментировал призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к союзникам продолжить увеличение расходов на оборону.

«Для начала необходимо ответить на один вопрос: существует ли еще в мире какой-то подобный военный блок, как НАТО. Нет, других блоков не существует. В мире осталась одна такая военная организация. Но нет никаких угроз, против которых необходимо ее содержать. То есть надобность в альянсе уже давно отпала. Он служит как раз для того, чтобы держать как можно больше стран в повиновении, размещая в Европе воинские части и соединения, склады с ядерными боеприпасами», — заявил он.