Президент США Джо Байден напоминает капитана печально известного лайнера «Титаник», ведущего страну к неминуемому краху. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«США неминуемо столкнутся с айсбергом нерешаемых проблем, а Байден все больше напоминает капитана „Титаника“, который ведет лайнер к гибели», — заявил он.

Политик отметил, что американский лидер сделал очередной антироссийский выпад, приняв решение отправить Украине военную помощь на миллион долларов.

«Байден приближает страну к политическому и экономическому краху, подвергая свой народ опасности», — добавил Шеремет.

Ранее стало известно, что США поставят Украине оборонную помощь на миллиард долларов.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что США намеренно ухудшают ситуацию на Украине.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Штаты намерены предоставить украинским военным барражирующие боеприпасы Switchblade.