Властям Украины стоит обеспокоиться, поскольку США стали уделять им меньше внимания. Об этом в интервью РИА «Новости» сказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление представителей посольства США в Киеве. Ведомство призвало американцев покинуть Украину.

«Американцы уже бегут из Украины, как крысы из тонущего корабля. При этом поставками списанного оружия и деньгами они стараются затянуть военный конфликт на Украине, утопив ее в крови», — заявил Шеремет.

По его словам, США намерены уничтожить эту страну и заодно истощить Россию. По его словам, киевскому режиму пора менять отношение к Америке. Также Шеремет заявил, что Штаты не планируют восстанавливать Украину.

«США начали интенсивно сливать Украину. Их непостоянство, предательство и цинизм ярко просматривается в Афганистане. Такая же участь ждет Украину и ее нацистскую верхушку», — заявил он.