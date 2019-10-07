Депутат Госдумы рассказал, сможет ли США «сдержать» Россию в Черном море

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Доклад с советами по «сдерживанию» представил американский правительственный аналитический центр RAND Corporation.

Беспокойство американских аналитиков вызвал рост боеспособности Черноморского флота, а также подразделений Южного военного округа. RAND Corporation призвал Вашингтон усилить военную помощь Украине и Грузии, разместить системы ПВО и береговые ракетные комплексы в Болгарии и Румынии, а также расширить комплекс учений НАТО.

Юрий Швыткин подтвердил усиление российских военных формирований в черноморском регионе.

«Если будут расставлены ракеты ПРО в Болгарии и Румынии, то, конечно, мы оставляем за собой право на ответные меры с учетом сказанного президентом России, что ответ последует незамедлительно, если в странах Восточной Европы вблизи наших границ будут расположены какие-либо американские ракеты. В Крыму уже сегодня создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию против-воздушной обороны. В результате обеспечена гарантированная защита территории Крыма и Черного моря», — подчеркнул депутат.

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По мнению Швыткина, нынешние возможности позволяют России ответить на любую провокацию в этом регионе.

«Мы работаем, учитывая те внешние угрозы, реализуя свою национальную стратегию оборонного характера. Конечно же, акваторию Черного моря, объекты, находящиеся там, мы в полной степени готовы защитить», — заявил он.