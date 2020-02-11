Депутат Госдумы рассказал, почему Киев не прекращает войну в Донбассе

Водолацкий отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных не совпадают с реальностью. По мнению депутата, глава страны может прекратить огонь.

«Если бы он хотел остановить войну, то первым бы его шагом как президента стал бы отвод войск и прекращение огня. Именно сегодня продолжаются обстрелы мирного населения, городов и поселков Донецкой и Луганской народных республик. Его команда — мошенники, которые говорят на любых форумах на Западе, что они за мир и стабильность, но сами для этого ничего не делают», — подчеркнул политик.

По его словам, Киев «усиливает группировку украинской армии — харьковская бригада пришла на линию разграничения».

«Это говорит о наращивании сил и средств на линии соприкосновения. О каком мире говорит Зеленский? Он собственными приказами усиливает и вооружает и „Правый сектор“*, и те бригады, которые сегодня оказываются на линии разграничения», — добавил Водолацкий.

Он назвал Украину «мощным раздражителем», который продвигает «русофобскую политику».

*«Правый сектор» — запрещенная в России организация.