Депутат Госдумы рассказал, что стоит за статусом партнера НАТО для Киева

«Формально и по регламентам НАТО ничего он не дает. Он означает лишь то, что альянс будет навязывать Украине свое вооружение, свою форму, чтобы Киев либо брал это в долг, либо покупал», — пояснил Калашников.

Он подметил странную закономерность — после того, как НАТО проявляет интерес к какой-либо стране, внутри общество делится на два лагеря — начинается раскол. По его словам, такие проблемы есть во многих странах, чаще всего «они создаются искусственным путем».

Так как вступить в альянс не получится до тех пор, пока в стране есть неразрешенные конфликты, Украина еще долго не сможет стать частью НАТО, уверен председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ.