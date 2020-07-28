«Они путают два понятия: безопасность Европы и финансовая безопасность Украины и Польши… Тот же самый объем газа, который поступает сейчас через трубопровод, который идет через Украину и Польшу, он и будет поступать в Европу. Европейцы будут получать такой же объем газа, который они сейчас и получают. Украина и Польша не будут получать своих денег за транзит, вот они за это беспокоятся», — объяснил депутат Госдумы.

По его словам, страны уже давно начали препятствовать строительству «Северного потока — 2». Таким образом они хотят заставить «Газпром» проводить газ через свои государства. Так как при этом Украина и Польша получали бы дополнительные средства. Речь о дополнительной безопасности Европы тут никогда не шла, как и не идет сейчас.