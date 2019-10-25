Депутат Госдумы прокомментировал слова экс-премьера Италии о санкциях

По сообщению газеты «Известия», бывший премьер-министр Италии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди заявил, что наступил наиболее благоприятный момент для снятия санкций с России. Он отметил, что европейская экономика несет потери из-за антироссийских санкций.

«Это заявление говорит о том, что в Европе есть здравомыслящие политики и государства, которые придерживаются интересов именно своего народа, а не поддаются давлению извне. Очевидно, что продолжение санкционной войны выгодно только Соединенным Штатам, а не европейским странам. Европа традиционно является очень важным партнером для России в торгово-экономическом плане», — объяснил Морозов.

Депутат выразил уверенность, что другие страны Европы последуют примеру Италии.

Он также указал, что внешнюю политику такой большой и самодостаточной страны, как Россия невозможно изменить таким методом.