Напомним, ранее международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода «Северный поток-2».

Ананских назвал данное решение политизированным.

«Это, безусловно, странная ангажированность в пользу отдельных государств, чего не должно быть, наверное, в современном мире вообще никак. У нас должны быть чисто рыночные отношения… Это решение говорит о сильной политизированности клуба», — отметил он.