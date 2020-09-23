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    23 сентября 2020, 12:21

    Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию со строящими «Северный поток — 2» судами

    Анастасия Кременчугская

    Игорь Ананских, первый зампред комитета Госдумы по энергетике, в беседе с RT оценил ситуацию с судами, строящими «Северный поток — 2».

    Напомним, ранее международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода «Северный поток-2».

    Ананских назвал данное решение политизированным.

    «Это, безусловно, странная ангажированность в пользу отдельных государств, чего не должно быть, наверное, в современном мире вообще никак. У нас должны быть чисто рыночные отношения… Это решение говорит о сильной политизированности клуба», — отметил он.

    Новости SMI.FM