Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию со строящими «Северный поток — 2» судами
Игорь Ананских, первый зампред комитета Госдумы по энергетике, в беседе с RT оценил ситуацию с судами, строящими «Северный поток — 2».
Напомним, ранее международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода «Северный поток-2».
Ананских назвал данное решение политизированным.
«Это, безусловно, странная ангажированность в пользу отдельных государств, чего не должно быть, наверное, в современном мире вообще никак. У нас должны быть чисто рыночные отношения… Это решение говорит о сильной политизированности клуба», — отметил он.