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    27 июля 2020, 11:17

    Депутат Госдумы прокомментировал предложение главы МИД ФРГ не приглашать Россию в G7

    Анастасия Кременчугская

    Антон Морозов, член комитета Госдумы по международным делам, оценил заявление Хайко Мааса, министра иностранных дел ФРГ. Ранее он сообщил, что Германия выступает против приглашения Россия в состав саммита «Большой семерки», написал RT.

    По словам главы МИД ФРГ, России не стоит возвращаться, пока не будет решен вопрос с Крымом и Украиной.

    Морозов подчеркнул, что после того, как Россия была исключена из саммита, подобный формат «начал деградировать».

    «Я считаю, что именно остальным участникам необходимо, чтобы Россия вернулась в данный формат. Для нас достаточно других форматов для реализации своей внешнеполитической концепции и участия в международных организациях: это и ООН, и ОБСЕ, и многие другие многосторонние форматы, где мы эффективно участвуем», — поделился депутат.

    Новости SMI.FM