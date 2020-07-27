Депутат Госдумы прокомментировал предложение главы МИД ФРГ не приглашать Россию в G7

По словам главы МИД ФРГ, России не стоит возвращаться, пока не будет решен вопрос с Крымом и Украиной.

Морозов подчеркнул, что после того, как Россия была исключена из саммита, подобный формат «начал деградировать».

«Я считаю, что именно остальным участникам необходимо, чтобы Россия вернулась в данный формат. Для нас достаточно других форматов для реализации своей внешнеполитической концепции и участия в международных организациях: это и ООН, и ОБСЕ, и многие другие многосторонние форматы, где мы эффективно участвуем», — поделился депутат.