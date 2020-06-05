По его словам, Соединенные Штаты пропагандируют демократию и рыночные отношения. А в этой ситуации «идет война с рыночными отношениями». Он подчеркнул, что необходимо понять, что рынок многогранен и в нем должны действовать именно рыночные отношения.

Если Штаты будут продолжать оказывать влияние там, где они не являются стороной договора, такая тенденция будет только возрастать, заявил депутат.

«Чем больше США пытаются на что-то влиять, тем меньше другие страны хотят работать в долларах, что мы сейчас и видим. Эта тенденция будет и дальше расти по мере того, как США будут продолжать оказывать влияние там, где они не являются стороной договора», — пояснил Ананских.