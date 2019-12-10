Депутат Госдумы прокомментировал отмену закона о госязыке Украины

«Инициатива здравая, но в отмену закона я не верю. Все подобные идеи неоднократно блокировались националистами… Боюсь, что законопроект Бужанского ждет такая же судьба», — отметил Белик.

Депутата смутило, что закон о пересмотре государственного языка основан на решении Венецианской комиссии. Однако, парламентарий уточнил, что подобное решение — «закономерный итог» завершившейся «нормандской» встречи в Париже.