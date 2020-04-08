Депутат Госдумы прокомментировал мнение экс-послов США о шансе на «возвращение» Крыма
Андрей Козенко, депутат Госдумы от Крыма, в беседе с RT высказал свою позицию о словах экс-послов США. Ранее они заявили о возможности возвращения полуострова Украине из-за пандемии коронавируса.
Депутат считает, что сейчас Америке не стоит давать советы другим странам. Он подчеркнул, что на данный момент Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусом. Поэтому им стоит бороться с инфекцией у себя, а не рассказывать другим, какие «выгоды» извлекать из ситуации.
Козенко согласился с одним высказыванием экс-послов. С тем, что на Украине «давно пора остановить кровопролитие», и этот призыв нужно направить в Киев.