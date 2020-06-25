Депутат Госдумы прокомментировал действия Киева из-за парада в Крыму

По словам Бальбека, на такие ноты протеста даже реагировать никто не станет, так как парад проводился в российском военном округе.

«Сегодня официальный Киев отказался от ветеранов, которые освобождали Украину от немецко-фашистских захватчиков, не дал людям праздновать Победу — такое поведение я считаю абсолютно аморальным и заслуживающим порицания. А чтобы ещё и нам указывать, как мы должны чествовать освободителей», — рассказал депутат.

Он также подчеркнул, что победа не только российская — она общая. Он уверен, что нота протеста вызвана политической модой, и она является оскорбительной.