Недавно независимая информационная платформа Bonanza Media опубликовала документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов. В нем сообщается, что зенитно-ракетные комплексы семейства «БУК» не располагались в районе крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Швыткин заметил, что к опубликованному докладу не стоит относиться серьезно, так как он не носит официальный характер. Он уверен, что Западу необходимо вернуться к теме крушения самолета, разобраться в причинах случившегося и извиниться перед Россией.

По словам депутата, обвинения России в причастности к крушению боинга повлекли за собой целую цепочку других упреков. Это является информационной войной, которую запустили США.