Депутат Госдумы призвал Украину и США усмирить притязания на территории РФ

Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что наша страна не будет проявлять агрессию и шантажировать ядерными боеголовками в Крыму. Вместе с тем он призвал Украину и США усмирить притязания на территории РФ, написало ИА НСН.

Парламентарий прокомментировал слова министра обороны Украины Андрея Тарана о возможном размещении российского ядерного оружия на полуострове.

«Россия придерживается всех норм международного права по ядерному потенциалу своей страны. При этом подает сигналы по сдерживанию ядерного вооружения другим государствам. Никоим образом мы не собираемся размещать ядерное оружие в Крыму», — отметил Швыткин.

Депутат считает, что Украине и Штатам нужно «принять холодный душ» и отвести свои подразделения от российских границ.