Депутат Госдумы предположил, что после ухода Псаки в Госдепе США ничего не изменится

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что работа Джен Псаки отражает общую политику Госдепа США. Об этом сообщило РИА ФАН.

Депутат уверена, что после ухода Псаки со своей должности, в целом мало что изменится. Она считает пресс-секретаря Белого дома отражением «фирменного стиля» нынешнего правительства Америки.

«Свойственное ей сочетание некомпетентности и апломба часто производит курьезное впечатление, однако надо понимать, что основная масса сотрудников госдепа качественно не отличается от нее каким-то иным видением мира», — считает Панина.