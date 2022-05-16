Депутат Госдумы предложил ужесточить наказание за фейки о российской армии для иноагентов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ужесточить наказание для физлиц-иноагентов за распространение дезинформации о российских военных. Соответствующее письмо он направил генпрокурору Игорю Краснову, написал RT.

Спецоперация на Украине сопровождается массовым распространением фейков, и не последнюю роль в этом играют иноагенты, отметил Федоров в письме. Он напомнил, что сейчас статья 207.3 УК РФ предусматривает за ложную информацию о ВС России штраф до полутора миллионов рублей либо до трех лет лишения свободы. При наличии отягчающих обстоятельств (корыстные побуждения, использование служебного положения, предварительный сговор и так далее) — до пяти миллионов рублей штрафа или до 10 лет лишения свободы.

По мнению депутата, стоит внести иноагентов в перечень лиц, для которых наказание отягчается.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ч. 2 ст. 207.3 в части включения в перечень лиц и обстоятельств, отягчающих наказание по настоящей статье, граждан, признанных выполняющими функцию иностранного агента», — говорится в письме.