Депутат Госдумы предложил способы наказания Киева за МН17

МИД Нидерландов заинтересовался, почему же не было закрыто воздушное пространство в районе крушения МН17. Россия раньше уже задавала подобные вопросы, отметил Морозов.

Роль Украины в крушении MH17 потребовали изучить. Но объективности ждать не стоит Подробнее

«Как известно, с российской стороны было очень много вопросов к киевскому режиму в части обеспечения безопасности полетов в том числе над территорией, где ведутся военные действия в ходе гражданского противостояния», — рассказал представитель Госдумы.

По мнению Морозова, тогда киевские власти «пожадничали» и не перекрыли воздушное пространство над Донбассом. Это привело к «большой человеческой трагедии», отметил депутат.

Нидерланды смогут ввести санкции в отношении Киева за крушение малайзийского Boeing. Морозов предложил найти конкретных лиц, которые разрешили открыть небо над Донбассом, и наказать их по закону. Помимо этого Киев должен будет выплатить родственникам погибших компенсации в соответствии с международным правом.

Ранее МИД Нидерландов решил выяснить ответственность Украины за крушение рейса МН17. Про причастность Киева к катастрофе выяснит независимая организация, которая предоставит свое заключение властям Нидерландов.