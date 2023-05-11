Мир 11 мая 2023, 23:23 Депутат Госдумы предложил ответ на применение ВСУ британских ракет Storm Shadow Депутат ГД Шеремет предложил ответить ракетным ударом на применение ВСУ Storm Shadow Википедия

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил свой ответ на применение ВСУ британских ракет большой дальности Storm Shadow. Он считает, что в этом случае уместным будет массированный ракетный удар по западным границам Украины, написало РИА «Новости».

Ранее британская сторона сообщила, что передала ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения около 250 километров. При этом Британия якобы получила заверения Киева, что эти ракеты используют только на территориях, которые Украина считает своими.

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«В случае применения Украиной этих ракет считаю, что должны быть нанесены массированные ракетные удары, возможно даже с применением тактического оружия, по западной границе Украины, чтобы перекрыть каналы поставок оружия», — заявил по этому поводу Шеремет.

Депутат призвал «остудить горячие головы», покушающиеся на границы России.

Ранее сообщалось, что в теории ракеты Storm Shadow могут достать до Крыма и ударить по тылу армии России. Однако боеголовки все же не супероружие и летают на дозвуковых скоростях, а значит, могут стать целью для ПВО.