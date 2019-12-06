Депутат Госдумы предложил перестать реагировать на санкции США
Министерство финансов США расширило санкции против ряда российских компаний и граждан. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил отсутствие значимых последствий санкций США. Об этом сообщил сайт RT.
«Нам пора прекратить реагировать на бесконечные незаконные ограничения, которые вводят США. Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они за собой не влекут», — объяснил Морозов.
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По его словам, России и США необходимо «выстраивать конструктивный диалог на основе учета взаимных интересов».
Кроме того, депутат отметил, что в медийном пространстве необходимо акцентировать внимание на позитивных аспектах российско-американских отношений.