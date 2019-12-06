Депутат Госдумы предложил перестать реагировать на санкции США

«Нам пора прекратить реагировать на бесконечные незаконные ограничения, которые вводят США. Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они за собой не влекут», — объяснил Морозов.

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По его словам, России и США необходимо «выстраивать конструктивный диалог на основе учета взаимных интересов».

Кроме того, депутат отметил, что в медийном пространстве необходимо акцентировать внимание на позитивных аспектах российско-американских отношений.