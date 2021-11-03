Депутат Госдумы ответил Украине на угрозы устроить «кровавую баню»

Украинским военным нужно брать пример с американских коллег, которые, в отличие от Киева, трезво оценивают мощь Российской армии. Об этом в ответ на угрозы из Киева заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, сообщило РИА «Новости».

Парламентарий напомнил, что за последние семь лет, что прошли с момента госпереворота на Украине, каких только угроз не доносилось в адрес России.

«И тотальное уничтожение, и парады в Севастополе. Уже нафталином несет от этого „геройства“», — сказал Белик.

Высказывания украинского генерала Игоря Романенко, пригрозившего России устроить «кровавую баню», ставят его в один ряд с «мелкотравчатыми» киевскими политиками, у которых в голове только антироссийские лозунги, указал депутат. Белик также пристыдил Романенко за то, что даже в США куда адекватнее оценивают военную мощь РФ.

«Эксперты армии США <…> гораздо более высокого мнения о Российской армии, чем бывший замначальника Генштаба ВСУ», — сказал он.

Политолог Руслан Бортник ранее высказал мнение, что администрация президента США Джо Байдена предпочла нормализацию отношений с Россией поддержке Украины.