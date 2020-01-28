Депутат Госдумы ответил на слова Эстонии о переписывании истории
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил высказывание спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса. Он заявил, что Россия изменяет историю «в угоду своим целям». Об этом сообщил сайт RT.
«Самое главное то, что чем ближе великая дата 9 мая, 75 лет Победы над фашисткой Германией, все больше и больше будем слышать заявлений от тех руководителей, которые выполняют заказ по дискредитации Советского Союза и советского солдата…», — пояснил Водолацкий.
Зампред обратил внимание на то, что кощунственная ложь быстрее «распространяется по различным информационным каналам». По его мнению, этому необходимо противостоять.
Ранее Эстония вслед за Польшей обвинила Россию в неправильной интерпретации истории Второй мировой войны.