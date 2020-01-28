Депутат Госдумы ответил на слова Эстонии о переписывании истории

«Самое главное то, что чем ближе великая дата 9 мая, 75 лет Победы над фашисткой Германией, все больше и больше будем слышать заявлений от тех руководителей, которые выполняют заказ по дискредитации Советского Союза и советского солдата…», — пояснил Водолацкий.

Зампред обратил внимание на то, что кощунственная ложь быстрее «распространяется по различным информационным каналам». По его мнению, этому необходимо противостоять.

Ранее Эстония вслед за Польшей обвинила Россию в неправильной интерпретации истории Второй мировой войны.