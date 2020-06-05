Депутат Госдумы ответил Госдепу и посоветовал самим «убраться» из Сирии

Это Соединенным Штатам нужно задуматься о том, что им следует покинуть Сирию и не мешать стране восстанавливаться. Так депутат Государственной думы Андрей Краснов ответил на «просьбу» США к России «убраться» из САР.

«…может обратиться им к самим себе в первую очередь, чтобы военнослужащие США убрались как раз из Сирии? Потому что Россия выступает с коллегами из Ирана и САР, чтобы наконец все эти террористические организации исчезли со страдальной земли Сирии и она могла приступить к нормальной жизни», — заявил РИА «Новости" Краснов, который является первым зампредом комитета Госдумы по обороне.

Он подчеркнул, что Россия, в отличие от Штатов, находится в Сирии легально. Туда ее пригласило сирийское руководство. Парламентарий добавил, что кроме всего прочего, США пользуются природными ресурсами САР, а также поддерживают террористов в регионе. По его словам, не американским властям решать, кто должен управлять той или иной страной.

«Пусть лучше обратят внимание на свои внутренние проблемы», — заключил депутат.

Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер посоветовал России «убраться с Ближнего Востока». По его мнению, там РФ играет «деструктивную роль». При этом он заметил, что администрация бывшего президента Штатов Барака Обамы наоборот поддержало «приход русских в Сирию». Якобы она надеялась на то, что это «затянет русских в трясину».