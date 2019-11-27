Депутат Госдумы оценил заявление Зеленского о сложности в отношениях России и Украины
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Россия готова пойти навстречу Украине. Об этом сообщил сайт RT.
«Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — отметил депутат.
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По его словам, влияние на Украину могут оказать Франция и Германия в ходе переговоров «нормандской четверки». Однако «подсказок» с чьей-либо стороны здесь быть не должно.
Напомним, что переговоры в «нормандском формате» назначены на 9 декабря в Париже.