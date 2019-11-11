Депутат Госдумы оценил возможные последствия закона о всеукраинском референдуме

«Сама форма референдума для гражданского общества приемлема, если это общество не запугано… Если даже референдум действительно официально примет статус государственного и будет иметь какие-то полномочия, нет гарантий, что на нем не начнут править националисты», — заявил Водолацкий.

Зеленский: Рада разработает и примет закон о всеукраинском референдуме Подробнее

Депутат допустил, что принятие закона о всеукраинском референдуме может лишь ухудшить ситуацию на Украине.

Закон о всеукраинском референдуме, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Верховная рада должна разработать в ближайшее время. Он заявил, что так жители страны смогут лично принимать участие в решении важных вопросов.