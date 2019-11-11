Депутат Госдумы оценил возможные последствия закона о всеукраинском референдуме
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил опасения, что на всеукраинском референдуме «начнут править националисты», сообщил сайт RT.
«Сама форма референдума для гражданского общества приемлема, если это общество не запугано… Если даже референдум действительно официально примет статус государственного и будет иметь какие-то полномочия, нет гарантий, что на нем не начнут править националисты», — заявил Водолацкий.
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Депутат допустил, что принятие закона о всеукраинском референдуме может лишь ухудшить ситуацию на Украине.
Закон о всеукраинском референдуме, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Верховная рада должна разработать в ближайшее время. Он заявил, что так жители страны смогут лично принимать участие в решении важных вопросов.