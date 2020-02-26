Депутат Госдумы оценил слова Зеленского о «возвращении» Крыма

Депутат сказал, что идее Зеленского сбыться не суждено. А также отметил, что власти Украины всегда считали Крым чужим регионом. Козенко подчеркнул, что только от крымчан зависит будет ли на полуострове развиваться какой-либо флаг. А не от Зеленского или его окружения.

«Мы свой выбор сделали, поэтому то, что они там пытаются сегодня какие-то праздники организовать вопреки воле крымчан, то, что они пытаются назвать „аннексией“ наше воссоединение с Россией, — это все, честно говоря, не от большого ума», — рассказал депутат.