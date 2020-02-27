Депутат Госдумы оценил план Вакарчука по возвращению Крыма и Донбасса
Депутат Госдумы от Крыма назвал план Вакарчука за семь лет вернуть Крым и Донбасс эффектным, но бесполезным. Об этом сообщил сайт RT.
План украинского политика Святослава Вакарчука включает создание на неподконтрольных Киеву территориях временных международных администраций.
Бальбек указал на важное упущение Вакарчука: он забыл о «разрешении властей ЛНР и ДНР и одобрения российских властей Крыма на размещение на их территории каких-то международных миссий».
«Я бы сравнил такое заявление с пухом одуванчиков: эффектно, притягивает взор, но абсолютно бесполезно и кратковременно», — отметил парламентарий.
Он допустил, что с жителями и властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно было бы «попробовать поговорить о примирении сторон». Жители Крыма же однозначно будут против возвращения в состав Украины.