План украинского политика Святослава Вакарчука включает создание на неподконтрольных Киеву территориях временных международных администраций.

Бальбек указал на важное упущение Вакарчука: он забыл о «разрешении властей ЛНР и ДНР и одобрения российских властей Крыма на размещение на их территории каких-то международных миссий».

«Я бы сравнил такое заявление с пухом одуванчиков: эффектно, притягивает взор, но абсолютно бесполезно и кратковременно», — отметил парламентарий.

Он допустил, что с жителями и властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно было бы «попробовать поговорить о примирении сторон». Жители Крыма же однозначно будут против возвращения в состав Украины.