Депутат Госдумы отреагировал на требование Эстонии вернуть землю

Никакой аннексии с российской стороны в отношении Эстонии не было. В Госдуме напомнили, что Таллину было бы выгоднее строить с Москвой конструктивные взаимоотношения, а не делать подобные заявления.

Позицию спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса об «отнятых» Россией эстонских территориях прокомментировал в беседе с сайтом RТ член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

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«Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесет результатов, и будут все-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения», — заметил парламентарий.

Он добавил, что перспектив у таких заявлений «никаких нет».

Пыллуаас ранее потребовал, чтобы Таллину вернули «аннексированную» часть территорий. К ним политик отнес 5% Эстонии, которые якобы «отобрали» русские. Его позиция стала ответной реакцией на слова российского дипломата Сергея Беляева, указавшего на недействительность Тартуского мирного договора. Он был подписан в 1920 году по окончании боевых действий Эстонской войны за независимость.