Власти Украины, перекрыв транзит газа в Европу через территорию своей страны, хотят создать газовую блокаду для всего континента. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его мнению, администрация президента Украины Владимира Зеленского действует в этом вопросе в интересах США.

«Гарантии стабильного транзита газа через Украину больше нет, это становится очевидным для всех. В тамошней власти засели оголтелые националисты и русофобы», — заявил он.

Политик подчеркнул, что европейским потребителям необходимо срочно искать альтернативный вариант поставок энергоносителя.

«Самым надежным вариантом подачи газа является газопровод „Северный поток — 2“, это гарантированная магистраль», — заключил Шеремет.

Накануне стало известно, что Украина приостановила транзит российского газа в Европу через терминал «Сохрановка».

Газопровод «Северный поток — 2» проходит из России в Германию через Балтийское море. После начала спецоперации РФ на Украине власти ФРГ приостановили сертификацию газовой магистрали.