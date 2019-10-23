Депутат Госдумы объяснил решение Трампа о снятии санкций с Турции
Президент США Дональд Трамп заявил о снятии санкций с Турции. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков дал оценку этому шагу, сообщил сайт RT.
Новиков выразил сомнения, что такое решение американского президента говорит о «потеплении» отношений между США и Турцией.
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«Скорее сейчас США вынуждены предпринимать те шаги, которые помогут им выстроить отношения со своим союзником по НАТО, потому что совсем недавно они предпринимали решения негативного свойства. Так что теперь речь идет о попытке выровнять эту ситуацию», — заявил политик.
14 октября США ввели санкции против Турции из-за военной операции «Источник мира» на сирийской границе.