Депутат Госдумы объяснил смысл заявления генсека НАТО об улучшении отношений с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости стремиться к улучшению отношений между блоком НАТО и РФ, однако это не должно входить в конфликт с безопасностью и принципами альянса. Он также отметил, что альянсу требуются «сдерживание, оборона и диалог».

Александр Шерин расценил это как грамотное заявление, которое, впрочем, останется лишь словами.

«Я думаю, это абсолютно грамотное, взвешенное заявление, которое должен делать любой человек, находящийся на такой важной должности, как руководитель блока НАТО. Здесь было сделано заявление, которое ничего общего с конкретными действиями НАТО иметь не будет в перспективе и не имеет. Это не что иное, как просто заявление», — признал депутат.

Также, по словам Шерина, Китай, Россия и Индия являются основными центрами, с которыми НАТО следует считаться. Однако «это не более чем слова. Такие заявления надо делать всегда, и они их будут делать».