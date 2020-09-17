Депутат Госдумы объяснил решение Европарламента признать КС оппозиции Белоруссии «представителем народа»

Европарламент объявил координационный совет белорусской оппозиции временным представительством граждан страны. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что это является признанием неуполномоченного органа.

«Фактически с самых первых дней после проведения президентских выборов в Белоруссии, несмотря на то, что протест так называемой оппозиции не был достаточно массовым и явно противоречил белорусскому законодательству, был взят крен на то, чтобы признать самопровозглашенный координационный совет законным представителем белорусского народа», — отметил Новиков.

Он добавил, что в политической борьбе на международном уровне в последние годы все больше стали использовать методы, которые раньше считались неприемлемыми. В качестве примера депутат привел признание Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы со стороны США.

«Кстати сказать, многие европейские правительства пошли в фарватере этой самой политики. Но белорусский народ, это совершенно очевидно, такие подходы не поддержал. Он поддерживает законно избранную власть, поддерживает президента страны Александра Григорьевича Лукашенко. Ему дан лимит доверия на новый срок», — подчеркнул Новиков.

По его словам, политическая система Белоруссии требует усовершенствования в интересах граждан страны и самой республики. Но не в интересах тех, кто из-за границы пытается руководить процессами. Новиков выразил уверенность, что Белоруссия, как суверенная страна, может двигаться по своему пути, несмотря на попытки объявлять санкции и признавать неуполномоченные органы.

Ранее Европарламент опубликовал резолюцию, где не признал итоги выборов в Белоруссии. Также ЕП объявил координационный совет белорусской оппозиции временным представительством граждан республики.