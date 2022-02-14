Депутат Госдумы объяснил, почему Украина начала просить встречи с Россией

Члены Евросоюза, ранее не воспринявшие предложение РФ по гарантиями безопасности с полной серьезностью, теперь хотели бы вернуться к переговорам. При этом Украина, призывающая к встрече с членами Венского документа представляет собой просто «посредника». Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти страны созывают встречу с Россией и другими государствами-членами Венского документа. Причиной дипломат называл отсутствие ответа со стороны Москвы на запрос Киева относительно предоставления информации о военной деятельности.

Шхагошев заявил, что учения интересуют Украину чисто формально, так как «они об этом и так все практически знают». При этом ранее члены ОБСЕ «легкомысленно отнеслись к предложениям РФ» и теперь хотели бы вернуться к разговору с российской стороной без привлечения США. Украина в данном случае выступает всего лишь как некий посредник.

«Именно сейчас, учитывая настойчивость со стороны России, эти страны поняли серьезность наших намерений по обеспечению глобальной безопасности, и что РФ не отступит, ОБСЕ ищет причину вновь вернуться к разговору и выдать какой-то более серьезный ответ на российские запросы», — подчеркнул Шхагошев.

Украина попросила в течение 48 часов организовать встречу со всеми странами-участницами Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности. Документ в 2011 году подписали 57-государств, которые являются членами ОБСЕ. В одном из его разделов сказано, что эти страны могут проводить консультации друг с другом из-за любой необычной и странной деятельности их военных сил.