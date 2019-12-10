Депутат Госдумы объяснил, почему санкции против российских газопроводов США заложили в военный бюджет

В документе, опубликованном на сайте комитета по вооруженным делам Сената США, указано, что санкции против российских газопроводов направлены на «обеспечение энергетической безопасности Европы».

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Антон Морозов разъяснил, что истинные предпосылки таких действий — конкуренция стран на газовом рынке.

«Американская внешняя политика всегда ориентируются на достижение экономических целей своего государства. И, как известно, американцы мечтают поставлять европейцам свой сжиженный природный газ, а потому всячески препятствуют расширению поставок в Европу российского газа, поскольку считают его главным конкурентом своему СПГ.

И информационная травля России в Европе, особенно — в восточной, нацелена на то, чтобы сформировать негативный имидж нашей страны и заставить европейцев отказаться от сотрудничества с нами. Поэтому, к сожалению, такие недобросовестные методы конкуренции американцы используют против России. Но на самом деле никакой фактологической подоплеки для того, чтобы вводить подобные ограничения, с их стороны нет», — заявил депутат.

Он отметил, что Соединенные Штаты пытаются выставить российские газопроводы как некую угрозу, «чуть ли не как проявление энергетического терроризма».

«Американцы полагают, что, если Россия будет иметь некое экономическое влияние, то она будет угрожать национальным интересам Америки в Европе, — объяснил Морозов. — Поэтому они преподносят это противодействие по линии обороны, хотя, конечно, это преимущественно финансово-экономическая подоплека».

Депутат подчеркнул, что США, вероятно, рассчитывают вернуть заложенные в бюджет деньги за счет поставок СПГ в Европу.