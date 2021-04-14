Депутат Госдумы объяснил, почему РФ не откажется от Visa и Mastercard

Депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов объяснил, почему Россия не откажется от платежных систем Visa и Mastercard, сообщил сайт URA.ru.

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с агентством IRNA заявил, что наша страна собирается найти альтернативу доллару и перейти к национальным либо иным валютам в расчетах с государствами. Как считает Свинцов, такое развитие событий имеет мало шансов.

«Я эти перспективы оцениваю как крайне маловероятные. Санкционная политика США за последние 10 лет в отношении России показала слабую эффективность с точки зрения ограничения России по каким-то системным вопросам», — поделился мнением Свинцов.

По мнению парламентария, если будет принято решение пойти на такой шаг, это принесет потери для систем платежей.