Депутат Госдумы объяснил, почему нет смысла в переговорах с Зеленским
Депутат Госдумы Шеремет: бесполезно вести переговоры с Зеленским, он под контролем Запада
Российской стороне бесполезно вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку им управляют западные страны и он не является самостоятельной фигурой. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Зеленский находится под полным контролем западных кураторов и влиянием главарей националистических батальонов», — заявил он.
Парламентарий отметил, что у России нет другого варианта, кроме как форсировать выполнение поставленных задач специальной военной операции на Украине. Украинская сторона использует переговоры лишь для того, чтобы оттянуть время и получить от Запада новое вооружение и дождаться прибытия наемников.
«Переговоры нужно вести с командирами армии Украины. Военные всегда примут верное решение ради спасения жизни личного состава, а не гибель за политиков, которые предали интересы страны», — сказал депутат.
Также Шеремет добавил, что националистические батальоны прикрываются женщинами и детьми, что мешает быстрому продвижению Вооруженных сил РФ.
Министерство обороны России считает, что киевский режим полностью потерял управление обстановкой на Украине.