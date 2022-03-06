Депутат Госдумы объяснил, почему нет смысла в переговорах с Зеленским

Российской стороне бесполезно вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку им управляют западные страны и он не является самостоятельной фигурой. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Зеленский находится под полным контролем западных кураторов и влиянием главарей националистических батальонов», — заявил он.

Парламентарий отметил, что у России нет другого варианта, кроме как форсировать выполнение поставленных задач специальной военной операции на Украине. Украинская сторона использует переговоры лишь для того, чтобы оттянуть время и получить от Запада новое вооружение и дождаться прибытия наемников.

«Переговоры нужно вести с командирами армии Украины. Военные всегда примут верное решение ради спасения жизни личного состава, а не гибель за политиков, которые предали интересы страны», — сказал депутат.

Также Шеремет добавил, что националистические батальоны прикрываются женщинами и детьми, что мешает быстрому продвижению Вооруженных сил РФ.

Министерство обороны России считает, что киевский режим полностью потерял управление обстановкой на Украине.