Депутат Госдумы объяснил, кто решит итоги второго тура выборов во Франции

Конечный результат президентских выборов во Франции будет зависеть от левого избирателя, такое мнение РИА «Новости» высказал первый замглавы международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков.

По предварительным итогам первого тура, представленным МВД Франции, лидирует глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, она набрала 28,2% голосов. За действующего президента Эммануэля Макрона отдали голоса 26,15% избирателей. На третьем месте с 18,25% голосов лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Далее по списку — Эрик Земмур и Валери Пекресс.

«После второго тура, который неизбежно будет, во Франции остается большой круг избирателей левого порядка, которых ни Макрон, ни Ле Пен не представляют… При этом у Меланшона есть значительный прирост с прошлых выборов. Там есть избиратели Коммунистической партии, которая долгое время не выдвигала кандидатов в президенты, поддерживая Меланшона», — пояснил Новиков.

Левые не склонны отдавать голоса правым политикам, поэтому они вряд ли пойдут голосовать за Ле Пен, отметил депутат. При этом он допустил, что часть левых все же может выразить протест и отдать голоса лидеру правых.

Макрону левые тоже вряд ли безоговорочно отдадут свои голоса. Результат выборов будет зависеть от новых тезисов кандидатов, считает Новиков.