Депутат Госдумы объяснил, кто должен победить после «нормандского саммита»

Канцлер Германии Ангела Меркель, по словам журналистов, заявила о победе президента России Владимира Путина на «нормандском саммите». Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа во время беседы с «360» заявил, что в сложившейся ситуации победителем может быть только народ.

«Здесь победителем должен быть народ, когда прекратится война, когда прекратит литься кровь, когда прекратится страшная жизнь людей под обстрелами. Если Минские договоренности будут выполняться, о чем говорил Путин, тогда победит долгожданный мир, к которому все стремятся», — прокомментировал слова Меркель Чепа.

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Ранее Меркель в конце «нормандского саммита» по урегулированию ситуации в Донбассе заявила, что Путин стал победителем на переговорах. Мероприятие прошло в понедельник, 9 декабря, в Париже.

В нем приняли участие главы России, Украины, Франции и Германии. Стороны договорились снова встретиться через четыре месяца.